Tiki Taka - Il rapper Clementino: "Maradona ha rappresentato il riscatto del mondo!", Mughini: "Ma cosa c'entra?!"

Il rapper Clementino ha parlato ai microfoni di Tiki Taka, programma in onda su Italia 1, ovviamente per commentare il momento del Napoli di Gattuso: "Sputtanapoli Credo che sia una questione standard, non parlo solo della città di Napoli ma dell'ignoranza. Io di sputtanapoli ne devo parlare, mi è capitato di andare a suonare in altre città ed essere chiamato terrone, dire che non c'è mi sembra che lo stiate facendo voi. Maradona? Con lui c'era un rapporto di amicizia, sicuramente ho visto l'uomo ed era simpaticissimo, le sue avventure, e poi la questione di essere paragonato ad una leggenda è normale, uno che fa i gol e li mette al di sopra di ogni politica, rappresenta il riscatto del mondo".

Cosi interviene ancora Giampiero Mughini, che ha provato nuovamente ad argomentare la sua posizione sul caso Maradona: "Ma cosa c'entra! E' del tutto evidente che ognuno elegge i suoi miti. Quando devi raccontare la verità tra un personaggio ed un mito, ci sono pagine che raccontano in concreto la realtà della vita di Maradona questi ultimi 20 anni.

Lo dico per la cinquantesima volta, semplicemente in una situazione concreta reagivo ad una beatificazione che non aveva più confini. Miracolo! Miracolo! Eddai! Ma nessuno ha chiesto a Maradona di essere un modello!".