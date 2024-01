Tmw, Calamai: "ADL deve rimettere a posto un mosaico impazzito"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche del Napoli, vicino al colpo Samardzic

© foto di Giacomo Falsini

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche del Napoli, vicino al colpo Samardzic: "L’arrivo di Samardzic può riaccendere una squadra intristita, in confusione. Il dopo Spalletti è stato gestito da De Laurentiis in maniera fallimentare. Serve un colpo di genio per rimettere a posto tutte queste caselle del mosaico che sembra completamente impazzito".