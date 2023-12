Tmw, Ceccarini: "Cosa si nasconde dietro al rinnovo di Osimhen"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di TMW

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di TMW: "Sul rinnovo di Osimhen respiriamo grande fiducia, ma fino a che non arriva la firma non si può essere certi. Il prolungamento di un anno sembra alle porte, ma starà al Napoli ufficializzare tutto. Noi abbiamo sensazioni positive da tanto tempo, sbilanciarsi ulteriormente sarebbe inutile. Ora per l'ambiente è importante parlare del rinnovo e di non pensare a quello che succederà in estate. Dinanzi ad offerte irrinunciabili anche i contratti lunghi diventano attaccabili. Il Napoli si dà qualche garanzia in più prolungando Osimhen, ma i procuratori e i calciatori si muovono in maniera ormai quasi autonoma. E' chiaro che in estate ci sarà tanto movimento, resta uno dei migliori attaccanti al mondo.

Kvaratskhelia? Sta vivendo il calo generale di tutta la squadra, è normale che stia viaggiando sottotono. Il rendimento del Napoli ha coinvolto anche i calciatori più importanti. Ora è puntualmente triplicato e Kvara ha pressioni diverse rispetto alla scorsa stagione. Resta un calciatore fortissimo, supererà anche questo momento".