Tmw - Napoli ha lo scudetto in tasca: è lotta solo per la Champions

"Il Napoli ha lo scudetto in tasca". Così scrive Luca Calamai scrive su Tuttomercatoweb nel suo editoriale del lunedì

"Il Napoli ha lo scudetto in tasca". Così scrive Luca Calamai scrive su Tuttomercatoweb nel suo editoriale del lunedì: "Milano è davanti alla Capitale: novantasette punti per Inter e Milan contro i novantacinque di Lazio e Roma. Ma ormai è un testa a testa. E se vogliamo prendere esempio dal ciclismo, le volate è sempre meglio affrontarle in rimonta. La giornata di campionato spalanca le porte a una sfida speciale.

Il Napoli ha perso al Maradona ma ormai ha lo scudetto in tasca. Poi, ci sono quattro serie candidate per gli altri tre posti buoni per la prossima Champions. Chi sale su questo treno è salvo. Avrà soldi freschi da investire nella prossima campagna acquisti. Che resta fuori può saltare per aria.