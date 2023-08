Tmw, Piccari: “Napoli favorito. Vi spiego perchè non subirà crollo come il Milan”

Il direttore di TMW Radio Marco Piccari ha parlato della prossima stagione e ha designato ancora il Napoli come favorita allo Scudetto

Il direttore di TMW Radio Marco Piccari ha parlato della prossima stagione e ha designato ancora il Napoli come favorita allo Scudetto: “Al momento è la squadra che ha cambiato meno e a differenza del Milan l'anno prima, ha vinto lo Scudetto ammazzando il campionato – le sue parole a “Calciomercato e Ritiri” su TMW Radio – per cui non credo che subirà un crollo come quello dei rossoneri, vedo la squadra di Garcia favorita a riconfermarsi. Tra le inseguitrici proprio il Milan è quello che si è mosso di più, bisognerà vedere se avranno fatto le scelte giuste.

Vedo più incertezza in Juventus e Inter, i nerazzurri hanno perso potenziale in difesa e in attacco, mentre Allegri quest'anno si gioca tutto, non può più sbagliare”.