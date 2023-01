Tuttojuve attacca Saviano: "Ora è contento, a Genova rigore ridicolo al Napoli"

"Il “vento del nord“, neppure è un refolo.

Contento Roberto Saviano? Così inizia un editoriale di Tuttojuve che si proietta alla sfida di venerdì sera al Maradona tra Napoli e Juventus: "Il “vento del nord“, neppure è un refolo. Rigore a Genova per la squadra di Spalletti dopo 3 minuti, abbastanza ridicolo, che Politano spreca. Poi rosso diretto a Rincon: fallaccio su Osimhen. Poi altro rigore per fallo di mano involontario (ma questo è il regolamento, bellezze) a conferma che per chi il regolamento amministra i giocatori dovrebbero essere dei pinguini: privi di braccia.