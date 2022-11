Iacchetti: “Molto contento per Spalletti e i napoletani. Al nord in tanti tifano per il Napoli”

Enzo Iacchetti, comico e tra i conduttori storici di Striscia la Notizia, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’

Enzo Iacchetti, comico e tra i conduttori storici di Striscia la Notizia, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’: “Cosa si può aggiungere sul Napoli rispetto a ciò che ha già fatto? Sono molto contento per Spalletti e per i tifosi napoletani. Penso che il Mondiale cambierà delle cose, spero che il Napoli prevalga sul Milan ma soprattutto che i calciatori delle squadre più importanti tornino in salute dalla rassegna. Juve-Inter? Domenica sera ho detto molte parolacce, ma sono molto sportivo e gentiluomo. I nerazzurri hanno giocato la peggiore partita della prima parte del torneo. Dopo i 3 tre gol sbagliati nel primo tempo, ho pensato che avremmo subito lo svantaggio alla prima occasione. Alla seconda rete ho gentilmente rotto il televisore. Qui al nord in tanti tifano per il Napoli, visto come sta giocando. Mertens e quelli che sono andati via forse hanno scelto il momento giusto, favorendo l’esplosione della squadra”.