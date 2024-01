Iachini difende Mazzarri: "Fondamentale ripartire da solidità difensiva"

Il tecnico Giuseppe Iachini è intervenuto a Radio Marte per analizzare il momento del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Il tecnico Giuseppe Iachini è intervenuto a Radio Marte per analizzare il momento del Napoli: “La solidità difensiva è un buon punto di partenza per permettere alla squadra di ritrovarsi e di fare risultati. Mazzarri è ripartito da questi concetti, anche a causa delle assenze importanti del Napoli, pensando in primo luogo a dare solidità agli azzurri con la consapevolezza che la squadra ha tutte le qualità per crescere ed offrire poi prestazioni migliori. Lo stesso Mazzarri ha detto che non vuole abbandonare il 4-3-3, nel frattempo la difesa a 3 è stata un jolly che la squadra oggi sa di poter interpretare bene e che nel corso di un campionato difficile e lungo potrà rappresentare alternativa importante. All’interno dei moduli contano le caratteristiche dei calciatori, che vanno valorizzate: il Napoli lo scorso anno ha fatto benissimo con il 4-3-3 ma allo stesso tempo la squadra deve ritrovare vecchie certezze ed una solidità per ritrovare entusiasmo in una stagione cominciata in maniera molto difficile.

La strada è stata tracciata, c’è stato qualche innesto a gennaio e la squadra potrà provare a trovare continuità anche nelle vittorie. Fare mercato a gennaio è sempre difficile, perché si tratta di una finestra di riparazione ma se si pensa di prendere più giocatori diventa un enigma. Il Napoli è già una buona squadra, ha avuto problemi come li ha avuto anche il Milan dopo la vittoria dello scudetto. Ripetersi è sempre difficile, non solo per il Napoli. Pochissime sono le squadre che hanno saputo dare continuità alla vittoria di uno scudetto. Certo, il Napoli avrebbe potuto fare di più ma ci sono stati tanti infortuni, e i giocatori più importanti - come Osimhen e Kvaratskhelia - potranno offrire il loro contributo nella seconda parte di campionato”.