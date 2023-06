Iachini: “Il Napoli aprirà nuovo ciclo e non è detto che si ripeta anche l’anno prossimo”

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto l’ex calciatore ed allenatore, Giuseppe Iachini, per commentare vari temi.



TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto l’ex calciatore ed allenatore, Giuseppe Iachini, per commentare vari temi.

Il Napoli può ripetere questa stagione?

"Innanzitutto va vista la non continuità visto che il Napoli non ripartirà con lo stesso allenatore. Ognuno porta il suo calcio e le sue idee. Per i partenopei ci sarà un nuovo ciclo e questo può essere un’incognita. Ci vorrà tempo, magari. Può accadere che il risultato venga riconfermato ma può succedere anche il contrario”.