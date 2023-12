Iannicelli: “A Madrid l’attenzione era tutta su Kvara ed ha fallito clamorosamente”

"Tutti attendevano alla grande prova Kvara sul palcoscenico più prestigioso del mondo e un club che i giocatori come lui li va cercando in giro per il mondo".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Oggi i giocatori sono delle aziende, alcuni hanno staff di 15-20 persone che si occupano di loro a 360 gradi. Però se sono aziende, allora devono essere sempre efficienti. Non accetto più che scatti il meccanismo del muso lungo o della scontentezza. Anche perché in questa spirale negativa il valore dell’azienda-calciatore finisce per deprezzarsi. Perché certamente i soldi che poteva chiedere l’altro ieri uno come Kvaratkshelia, oggi forse non li avrebbe più. A Madrid ho vissuto la vigilia e la partita, alla vigilia tutta l’attenzione della stampa spagnola era concentrata unicamente Kvara, siccome Osimhen dopo l’infortunio non era al massimo. Tutti attendevano alla grande prova Kvara sul palcoscenico più prestigioso del mondo e un club che i giocatori come lui li va cercando in giro per il mondo. Ha fallito clamorosamente, la delusione era palese. Credo quindi che ciascuna azienda, di questa grande azienda che è il Napoli, dovrebbe fare una seria riflessione sul proprio contributo che sta dando in questo momento.

Non mi sembra che tutti siano sintonizzati su questo, perché farsi espellere in quel modo (rosso a Politano, ndr.) in un momento così difficile, è un gesto di irresponsabilità verso sé stessi e verso squadra. Un gesto che non si giustificava assolutamente, perché avevi preso fallo, l’arbitro stava per ammonire l’avversario e la storia finiva lì. Un giocatore intelligente, la prossima volta, punta di nuovo l’avversario e cerca di farlo buttare fuori. Non puoi dargli un calcetto e farti cacciare via in quel modo. Credo che ci sia anche l’esigenza che tutti ricomincino a fare bene il proprio lavoro per dare un senso a questa stagione”.