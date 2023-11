Iannicelli: “Bentornati campioni d’Italia e Mazzarri! Garcia aveva spento l’orgoglio della squadra”

"E’ una vittoria pesantissima nell’economia del campionato".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Credo che dobbiamo pronunciare due bentornato dopo la partita di Bergamo. Il primo è ai campioni d’Italia, che sono finalmente tornati in campo. Forse per la prima volta in questa stagione, tranne in qualche sprazzo con Milan, Lazio e Real, ho rivisto una squadra consapevole del suo valore e della sua forza, che sa stringere i denti, sa combattere e vuole fortemente la vittoria. Il secondo bentornato è a mister Mazzarri, a Bergamo è andato in scena la partita che esattamente mi attendevo. Una partita pragmatica e utilitaristica, qualche volta il Napoli ha dovuto rinculare ma non ha mai rinunciato a volerla vincere. Per tutta la gara ho avuto la percezione che il Napoli avesse il desiderio e tentasse di vincerla.

E’ una vittoria pesantissima nell’economia del campionato. Certamente al termine di Juve-Inter, una delle due o forse entrambe perderanno terreno rispetto al Napoli. Questo mi sembra molto importante. Nello sport, come nella vita, il cambiamento è indispensabile, chi non cambia nulla è destinato ad essere soccombente perché il mondo va avanti. Anche la squadra campione d’Italia con tanti punti di vantaggio, al primo secondo della stagione successiva riparte da zero come tutte le altre, ma non sul piano della mentalità. La cosa più grave che, secondo me, aveva fatto Garcia era che aveva spento l’orgoglio di questa squadra. Aveva tolto a questa squadra la consapevolezza della sua forza e il sogno di dover mantenere lo scudetto. Ha parlato tante volte di quarto posto e di zona Champions, quello è stato l’errore più madornale. Mi piacerebbe che Mazzarri dicesse: ‘Signori siamo tornati e guardiamo allo scudetto, perché quello è il nostro traguardo’”.