Iannicelli: “Campionato archiviato, ecco cosa dovrà fare Spalletti in vista della Champions”

"Se proprio dobbiamo trovare un ‘difetto’ nella gara di Reggio, forse il Napoli ha concesso qualcosa di troppo nella fase difensiva".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Il campionato è ormai archiviato, si tratta solo di attendere il riscontro matematico che si avvicina sempre di più. Credo che dalla metà di aprile già bisogna trovarsi pronti, anche se al netto di ogni scaramanzia già vedo in giro sulle bancarelle le bandiere con il 3 e le maglie con lo scudetto. Tutto questo non credo farà piacere a De Laurentiis, perché è tutto merchandising che non passa attraverso i canali ufficiali della SSCNapoli. Ma questo è anche un segno chiaro di come la passione è pronta ad esplodere. Con il Sassuolo è stata una partita estremamente positiva per la vittoria, la consapevolezza ed è stato anche un ottimo stress-test per la gara in vista della gara di Champions. A questo punto martedì diventa uno dei momenti topici della stagione. Avendo pronosticato ad agosto lo scudetto, credo che il Napoli deve solo mantenere il passo controllando gli avversari a distanza siderale e prepararsi a festeggiare.