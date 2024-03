Iannicelli: "Con l'Atalanta una gara sconcertante e indegna, sembravano dei turisti"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato del ko del Napoli contro l'Atalanta.

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato del ko del Napoli contro l'Atalanta: "C’è in ballo la dignità. Credo che chi scenda in campo con la maglia del Napoli debba anche rispettare la storia. Tra l’altro è una maglia sulla quale oggi è anche cucito lo scudetto. Con l’Atalanta sembrava che il fatto non fosse il loro.

Sembrava che fossero arrivati dei turisti che all’ultimo momento avessero deciso di organizzare una partitella. Una cosa davvero sconcertante e indegna per un pubblico, che pur essendo la vigilia di Pasqua aveva risposto alla grande con grande affetto e partecipazione. E che alla fine fischia e fa benissimo a fischiare".