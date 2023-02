Iannicelli: “Concentrare le energie sulla Champions, in Europa il Napoli ha un grande vantaggio"

“E’ giusto mettere da parte anche la scaramanzia, troppo forte il Napoli quest’anno per temere le insidie della sorte".

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto sul sito ufficiale di Canale 21 con la sua rubrica ‘Penna all’arrabbiata’: “E’ giusto mettere da parte anche la scaramanzia, troppo forte il Napoli quest’anno per temere le insidie della sorte. Per i festeggiamenti scudetto ci sarà tempo quando la matematica sarà stata acquisita. Intanto, però, è necessario che il Napoli si concentri sull’obiettivo Champions che quest’anno può regalare grandi soddisfazioni. Nella fase a gironi della competizione il Napoli ha dimostrato di non temere nessuna rivale, mettendo in riga squadre blasonate con Ajax e Liverpool.