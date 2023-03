Iannicelli: "Da tempo qualche sirena inglese ronza intorno ad Osimhen"

Su Optimagazine il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato di Osimhen e del suo sogno mai nascosto di giocare in Premier League

Su Optimagazine il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato di Osimhen e del suo sogno mai nascosto di giocare in Premier League: "Da tempo qualche sirena inglese ronza intorno ad Osimhen. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo rendono perfetto per il campionato calcistico più ricco e potente del mondo. Ed Osimhen non nasconde il suo desiderio, il suo sogno, la sua ambizione: giocare in Premier League.