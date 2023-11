Iannicelli: “Dopo la Salernitana mi avevate dato dell’incompetente, invece avevo ragione”

"Quindi ritenevo già esaurita la vicenda Garcia".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: "Non è più tempo di parole, che sono finite. Sono estremamene rammaricato di aver avuto ragione su tutta la linea. Domenica scorsa mi è stato dato dell’incompetente di calcio perché non avevo intravisto nella ‘gloriosa’ vittoria con la Salernitana i segni della rinascita. Io, invece, avevo visto e come! Avevo visto Berlino, la partita con la Salernitana, male, malissimo.Quindi ritenevo già esaurita la vicenda Garcia. La condanna già emessa, è palese, si tratta solo di attendere l’esecuzione.

Di cosa dobbiamo parlare? La squadra campione d’Italia, che oggi è a distanza siderale dall’obiettivo della stagione che lo scudetto avendo il miglior organico della Serie A insieme all’Inter. Su questo non accetto neanche che si apra il dibattito. Il Napoli dovrebbe essere, oggi, a testa a testa con l’Inter per disputarsi il tricolore. Le colpe sono evidenti, il commissariamento, anche fisico, dell’allenatore è stato palese. Sono state provate tutte le armi, a questo punto non resta che la strada dell’esonero rapido ed immediato. Perché la squadra ha qualità, l’organico è eccellente, quindi con una guida più capace questa squadra può rimettersi in linea per competere per gli obiettivi della stagione: competere per lo scudetto innanzitutto. Anche dal punto di vista economico è doloroso cambiare allenatore, ma non hai necessità di intervenire sull’organico. Quindi c’è la possibilità economica per il Napoli di andare ad una soluzione rapida ed efficace”.