Iannicelli: "Garcia è il condannato a morte del 'Miglio Verde', chiedo ad ADL di fare presto"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: "Pensando alla vicenda Garcia mi viene in mente un film bellissimo, 'Il Miglio Verde'. E' la storia di un condannato a morte, che in carcere fa emergere un'umanità che quasi scalfisce il cuore del suo aguzzino, interpretato da Tom Hanks. E' chiaro però a tutti già dal primo frame quale sarà il destino del nostro protagonista. E' una metafora cinematografica, questa, che serve per dire una cosa: è solo questione di tempo, prima dell'addio dell'allenatore. Personalmente, non riesco ad avere la fiducia, la speranza che la cosa finisca positivamente: l'esonero, a mio avviso, è stato solo rimandato.

Quando si moltiplicano le intemperanze di più atleti nei riguardi dell'allenatore, è il segnale che c'è una forte tensione nello spogliatoio. E quando il tuo datore di lavoro ti sfiducia a 'coram populo', al punto che si attende da un momento all'altro l'annuncio dell'esonero e dell'ingaggio del nuovo allenatore, non credo che ci sia più nulla da fare. Lo dico perché sono ancora scottato dall'esperienza di Salisburgo, quando Ancelotti fu protagonista di un 3-2 tormentato: ci fu un abbraccio enorme con la squadra e i problemi sembravano alle spalle, ma quindici giorni dopo ci fu l'ammutinamento.

Io credo che De Laurentiis abbia sbagliato. Chi parla come ha fatto lui alla Luiss ha già deciso che la scelta fatta non è quella adatta per questa stagione. Ha già deciso che quello non è l'allenatore che fa al caso del Napoli e vuole cambiarlo. Ha sbagliato a non dare seguito concreto alle sue parole e non credo che una vittoria a Verona possa cambiare il giudizio e il destino di Garcia. Se siamo arrivati al punto che dopo 10 partite, la sfida di Verona è quella decisiva della stagione e il primo posto sembra già a distanza siderale, significa che le cose non vanno come debbono andare. Più si aspetta e peggio è. Medico pietoso fa la piaga cancrenosa. Per cui chiedo a De Laurentiis di fare presto e di procedere rapidamente all'operazione chirurgica per salvare il Napoli".