Iannicelli: “Il vero deficit palesato dal Napoli quest'anno è di organizzazione manageriale”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Il cambio di panchina del Napoli non è stato solo un capro espiatorio ma anche alcuni elementi di distrazioni di massa, perché in realtà nel corso della stagione sono state compiute una serie di distrazioni di massa. Penso al polemicone sugli arbitraggi, anche dopo la gara con l’Atalanta continuo a leggere una serie di cose sull’arbitraggio di Pairetto che mi trovano in dissenso, onestamente non mi sento di dire che abbia inciso sull’andamento del match. Chi lo dice cerca per l’ennesima volta scuse, così come la domanda posta a Calzona sul possibile condizionamento per il caso Juan Jesus appartiene a tutta una narrazione che ha distratto dai problemi reali del campo e dell’organizzazione del club. Aggiungo a questo la confusione aumentata da De Laurentiis su stadi, centri sportivi, progetti faraonici, yacht e amenità varie che già stanno finendo nella collocazione era ovvio che andassero a finire.

Io credo una cosa: a me sinceramente in questo momento il nome dell’allenatore non interessa. A me interessa la struttura e l’organizzazione manageriale, perché il vero deficit che ha palesato il Napoli quest’anno è stato di organizzazione manageriale. Non parlo di capacità padronali di De Laurentiis, che sono chiare, parlano per lui i risultati tecnici ed economici. Parlo di risultati gestionali, ho apprezzato in settimana il valore della figlia Valentina e di Bianchini, manager preparati. Se debbo dire che la gestione sportiva sia stata fatta con la stessa professionalità e qualità, io non riesco a dirlo. Perché quest’anno il Napoli ha peccato clamorosamente proprio su questo, alimentando casi su casi. Il più clamoroso è stato il caso Osimhen, ma anche la vicenda Zielinski. Vi pare possibile che oggi il Napoli debba privarsi di Zielinski che ha fatto scelte diverse, conflittive e divisive, ma finché viene pagato dal club di De Laurentiis secondo me è una risorsa che deve essere impiegata nel miglior modo possibile. La risposta che ora mi attendo da De Laurentiis, da padrone eccellente che è, qual è il valore organizzativo che vuoi dare a questo club se lo vuoi proiettare nel futuro del calcio. Il calcio di oggi è qualcosa di profondamente diverso da quello che sarà il calcio tra 10 anni. Il Napoli ha tutto il potenziale per essere nei giri che contano, ma con questa organizzazione e atteggiamenti non vai da nessuna parte. Quindi credo che la vera priorità credo che sia questo, dal punto di vista della prospettiva".