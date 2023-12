Iannicelli: “Napoli non tutelato all’Olimpico, Roma politicamente superiore”

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato il ko del Napoli all'Olimpico contro la Roma: "Vorrei fare una riflessione sulla portata politica di questa sconfitta, visto il discorso sulla Superlega. Credo che il peso specifico della Roma sia superiore a quello del Napoli, in questo momento. Non ho visto la squadra d’Italia tutelata all’Olimpico, ho percepito dei segnali estremamente negativi. Ritengo il Bologna una squadra simpatica ma non credo che possa tenere il passo Champions. Non credo che Fiorentina e Lazio abbiano l’attitudine per inserirsi nel discorso dei primi posti. Credo che alla fine Napoli e Roma potrebbero contendersi l’ultimo posto valevole per la Champions.

Temo che se si arriverà ad un testa a testa la bilancia potrebbe tendere in favore della Roma, ma guai a cercare alibi. E’ il Napoli che si è messo in questa condizione con gli errori commessi in sede di programmazione e con la gestione di un organico, che resto convinto sia pari a quello dell’Inter. In tutto ciò sembra mancare una strategia per governare una barca ormai allo sbando. Molto importante la mossa del rinnovo di Osimhen alla vigilia di una gara molto importante, ma allo stesso tempo cosa significa far andare via Elmas quando manca ancora due partite prima del mercato? Ti privi di un giocatore, che nell’economia di quelli che subentravano, era probabilmente la prima scelta. Ho l’impressione che il presidente abbia perso il bandolo della matassa, il quadro intorno a lui è cambiato in modo drastico. Speriamo che abbia la capacità di riportare la nave almeno in rotta di galleggiamento, vediamo poi verso quale approdo”.