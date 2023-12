Iannicelli: “Non mi fido di ADL! Come può a gennaio risolvere i problemi non risolti in 5 mesi?”

"Che Kim andasse via lo sapevi già dal mese di marzo".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli: “Come si può sperare che in venti giorni nel mercato di gennaio, che sappiamo quello che è, il Napoli riesca a porre i correttivi che in 5 mesi non è riuscito a trovare.

Che Kim andasse via lo sapevi già dal mese di marzo. Quindi io sono molto scettico sul mercato di riparazione, la dichiarazione di De Laurentiis in conferenza mi sembra che fa cinema. 5 mesi per trovare il sostituto di Kim, 57 giocatori scrutinati e alla fine abbiamo visto il risultato. Ma come potete pensare che in 20 giorni potete risolvere il problema? Io non credo a De Laurentiis, non hanno le capacità per farlo. Io non mi fido!”