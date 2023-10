Iannicelli: "Osimhen? Su Tik Tok si fa ironia, la Juve ha sfottuto Gatti per l'autogol!"

A Solo la maglia è intervenuto il giornalista di Canale 21 Peppe Iannicelli

A Solo la maglia è intervenuto il giornalista di Canale 21 Peppe Iannicelli: "I social sono social. Oggi su Tik Tok i club sportivi usano molto l'ironia. La Juve ha preso in giro Gatti per la clamorosa autorete. Che si sia fatto un post a sfottere Osimhen poteva anche essere un modo per sdrammatizzare la situazione. Certo dipende anche dai momenti, può succedere di arrabbiarsi. L'importante è che lui sia iper applicato, lo abbiamo visto nelle ultime partite. Non ho nessun timore nell'immaginare che fino a quando Osimhen sarà qui darà il mille per mille".