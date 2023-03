Iannicelli: "Paradosso al Maradona, si è consumata una grave ingiustizia"

"Le Istituzioni non sono riuscite a dimostrare che la Legge è uguale per tutti creando disordini, malcontento e sfiducia nello Stato".

Allo Stadio Maradona è andato in scena un grave paradosso. Chi ha rispettato le regole, non senza qualche protesta contro De Laurentiis per un regolamento d’uso ritenuto in alcuni capitoli eccessivi, ha dovuto subito nello Stadio Maradona la violenza di coloro che tali regole non hanno osservato in assenza di controlli severi. In un paese civile e legale le carovane dei tifosi devono esser controllate severamente. Perquisizioni accurate per tutti. E per chi viene trovato in possesso di materiali pericolosi DASPO immediato in attesa degli ulteriori sviluppi giudiziari. Questo non è accaduto allo Stadio Maradona in occasione di Napoli-Lazio dove si è consumata una grave ingiustizia. Le Istituzioni non sono riuscite a dimostrare che la Legge è uguale per tutti creando disordini, malcontento e sfiducia nello Stato.

Purtroppo continua l’onda lunga dell’impunità. Allo Stadio Maradona come sull’Autosole prepotenti e delinquenti la fanno franca e le persone perbene sono costrette a restare a casa o subire pericoli ed umiliazioni".