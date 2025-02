Iannicelli: “Pari con la Lazio tassello fondamentale per lo scudetto, per il Napoli è l’anno giusto!”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato dell’1-1 tra Lazio e Napoli: “Questo pareggio è per il Napoli un tassello fondamentale per la vittoria dello scudetto. Oggi nel calcio moderno, l’infortunio, il calo di condizione, l’avvicendamento fanno parte del gioco. E quando tu rispetto a queste contingenze non abbassi la qualità dei risultati e direi anche la qualità della prestazione, perché in alcuni tratti la prestazione del Napoli è stata estremamente convincente, dico che questo è l’anno giusto. Certamente se il Napoli avesse portato a casa la vittoria matematica e non quella morale e di mentalità, avremmo detto che stasera il dio del calcio avrebbe indirizzato il campionato verso la direzione azzurra.

Lotta scudetto a due? Che sia una lotta scudetto a due ne sono convinto già da qualche settimana, non credo che l’Atalanta abbia le risorse per tornare ad inserirsi in questo discorso e aggiungo anche un altro dettaglio. Energie e risorse che si sono all’interno del gruppo, capacità di Conte di tenere tutti sulla corda e di farli sentire indispensabili. Il duetto Lukaku-Raspadori è tanta roba, chissà che come si dice: a volte il Signore non scrivi dritto su righe storte, per cui una soluzione d’emergenza potrebbe anche diventare una soluzione che nel breve periodo possa dare soddisfazioni. Non dimentichiamo che si avvicina lo sprint finale, non siamo ancora in vista dello striscione del traguardo, però constato che le prossime trasferte che attendono il Napoli sono Como, Venezia, Bologna, Monza, Lecce e Parma. Ho profondo rispetto per tutte queste formazioni, però possiamo dire che il Napoli a Roma ha scollinato l’ultima grande trasferta della stagione. Tutto il resto non è in discesa, perché nulla è in discesa per chi vuole vincere lo scudetto ma credo che si vadano sempre più ad incastrare quelle condizioni favorevoli e irripetibili che ci fanno dire che la coppa dello scudetto ingolosisce non solo i tifosi del Napoli ma anche la squadra. Perché una squadra che fa una prestazione del genere in una condizione tanto complicata, significa che è pronta per vincerlo lo scudetto e se lo gioca da favorita”.