Iannicelli: “Per il Napoli il risultato che serviva col minimo sforzo, ma una cosa non mi è piaciuta”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato la vittoria del Napoli contro la Salernitana: “Il Napoli ha ottenuto il risultato che gli serviva con lo sforzo minimo. Una buona mezz’ora iniziale, poi un controllo della gara. Quello che non mi è piaciuto è che è mancata quel pizzico di cattiveria in più per chiuderla definitivamente. Per esempio quell’ultimo contropiede, in cui c’era una prateria davanti ai giocatori del Napoli, giocato così male con la palla che finisce ad un giocatore evidentemente in fuorigioco. Fatta senza quella determinazione forse per portarla definitivamente sul 3-0”.