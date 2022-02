Iannicelli: "Se l'Inter perde con Napoli e Juve, bianconeri tornerebbero in corsa per scudetto"

Secondo il giornalista Peppe Iannicelli, la Juve può ancora sognare lo scudetto. "Per la Juventus di Allegri il primo intento è aumentare il vantaggio rispetto alla truppa di Gasperini nella contesa per il quarto ed ultimo posto utile per la Champions. Ma qualora la Juventus uscisse vittoriosa dalla scontro diretto ed il Napoli riuscisse a battere l’Inter le prospettive scudetto si farebbero davvero radiose. La distanza resterebbe notevole, ma le possibilità di rimonta scudetto per la Juventus aumenterebbero" si legge nel suo articolo per Optimagazine.