Iannicelli: "Sozza? A pensar male si fa peccato, ma talvolta ci si azzecca"

Peppe Iannicelli su OptaMagazine commenta la designazione di Sozza, milanese, per Inter-Napoli: "La pressione sull’arbitro Sozza sale di ora in ora e diventa spasmodica. La lunga astinenza calcistica ha mandato in tilt i tifosi sempre più in ansia in attesa della ripresa del campionato. L’arbitro della super sfida sarà condizionato da questo trambusto? Sarà il campo a giudicare l’operato di Sozza che finora è stato tra gli arbitri più positivi del campionato.