Iannicelli sul volantino Ultras: "Come si può dire 'ci spettano i biglietti per Milano', basta privilegi!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha criticato l'atteggiamento degli Ultrà che a Lecce hanno insultato a più riprese De Laurentiis e nell'ultimo volantino hanno lamentato la mancata certezza del biglietto per Milano: "A me questa storia ha annoiato, non ascolto più queste porcherie. Io da oggi stenderò un velo pietoso, non c'è logica in questi insulti ad ADL se non interessi o volontà di prevaricare e noi amplificandola rischiamo di creare un effetto moltiplicatore, che noia! Interessi? Non mi sono inventato io la nota che abbiamo letto di chi diceva 'noi abbiamo avuto i biglietti solitamente e per Milano invece no', ma perché devi avere questo privilegio rispetto ad altri? Me la sono inventata io?".