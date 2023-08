Iervolino: “Rivalità tra Salerno e Napoli? Dobbiamo costruire un ponte per essere amici”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Radio Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Radio Serie A. Tra i tanti temi trattati, anche un parere su come vive la rivalità tra Salerno e Napoli: "Le due squadre devono costruire un ponte per essere amiche. Concorrenti quando si gioca la partita, ma amiche in virtù della vicinanza territoriale e culturale che ci lega".