Iezzo difende Meret: "E' tra i più forti in Europa, ma c’è un problema”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: "Il Napoli adesso deve trovare nuovamente i risultati al Maradona. Contro il Cagliari non sarà una partita semplice, ma con Mazzarri la squadra è tornata compatta ed ha lanciato segnali positivi negli ultimi periodi.

Futuro Meret? Molto dipenderà anche da chi sarà l'allenatore del prossimo anno e con lui decidere il futuro della porta. Meret è un grande portiere, ma è sotto pressione da quando è arrivato al Napoli. Non gli è stato dato il giusto riconoscimento per l'aiuto dato nello Scudetto vinto, ma l'ambiente non sembra mai contento e fiducioso nei suoi confronti. Spero col cuore che già da domani col Cagliari, le Curve dedicheranno qualcosa a Meret per farlo ritrovare anche dal punto di vista mentale. Ha bisogno di serenità e certezze personali. E' quello che manca a Meret, perché tecnicamente è tra i primi in Europa. I tifosi hanno sempre fatto la differenza al Maradona e spero che possano tornare a farla anche nelle prossime gare. Serve stare vicino alla squadra se si vuole risalire la classifica. C'è bisogno di tutti, anche dei media. Si deve fare quadrato ora. Contro il Cagliari sarà una partita davvero tosta, non molla mai e negli ultimi minuti può fare lo scherzetto a chiunque. Il Napoli deve stare sereno e arrivare al finale della gara con un risultato importante già maturato".