Iezzo difende Meret: “Solo Superman poteva prendere il tiro di Valverde”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli.

Possiamo dire che, sul tiro di Valverde, non ci siano responsabilità di Meret?

“Il problema è che, se non si conosce la materia, si fa fatica a comprendere. Sul tiro si poteva intervenire, ma non dopo la deviazione. Soltanto Superman avrebbe potuto prenderla. Il Napoli è stato sfortunato, e per questo non condannerei Meret. A volte, il miracolo riesce, altre no. Perché di questo si sarebbe trattato, di un miracolo”.

Sul primo gol, invece?

“La palla arriva in diagonale, con l’avversario a quattro metri. La mia rabbia, per quanto riguarda Meret, è che pare essere colpa sua anche se prende gol su rigore. Nessuno parla dell’uscita di Kepa proprio sul gol del Napoli, così anche delle recenti prestazioni di Onana. Il friulano porta un peso sulle spalle ingente, e questo potrebbe costringerlo ad andare via”.