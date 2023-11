Iezzo: “E’ per questo motivo che il Napoli trova difficoltà in certe partite”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Si parla della pressione alta e di tante cose legate a questo inizio di stagione, ma secondo me la difficoltà in certe partite è anche perché si fatica di più a fare gol o a chiudere le gare come accaduto a Salerno. Preparazione? Spalletti ha sempre avuto un calo, ma l’anno scorso c’è stata la sosta e quest’anno è stata sicuramente diversa perché il calendario è diverso e bisogna durare più a lungo”.