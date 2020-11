Iezzo: "La sconfitta col Sassuolo ridimensiona le aspettative del Napoli"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissine Marte Sport Live: “La sconfitta non ridimensiona le ambizioni del Napoli, qualche passo falso ci può stare nel corso di un campionato. Purtroppo gli azzurri non hanno approfittato del pari dell’Inter e dovevano continuare nella loro corsa per conquistare il secondo posto. Ieri abbiamo visto un Napoli poco brillante, gli attaccanti sono stati statici. Il Sassuolo aveva tre assenti, ma ha fatto bene. Roberto De Zerbi è bravo e sa preparare le partite. Il Napoli ha avuto un paio di occasioni pericolose, ma non le ha sfruttate”.