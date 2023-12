Iezzo: "Mazzarri deve rigenerare Kvara. Meret? Faccio un appello al Maradona"

Gennaro Iezzo è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Gennaro Iezzo è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Napoli contro il Cagliari deve vincere al Maradona e trovare un po’ di certezze. Oggi servono i risultati e poi arriverà anche il bel gioco e qualche correttivo dal punto di vista tattico.

Rigenerare Kvara è uno degli obiettivi di Mazzarri, il georgiano ha la fiducia del mister e si vede. Qualche volta si intestardisce troppo nel dribbling, non deve cercare per forza la via del gol altrimenti poi è più difficile sbloccarsi. Meret è un portiere straordinario, lo ha dimostrato in Champions contro il Braga con una parata super, però ha bisogno di avere la fiducia dei tifosi e degli addetti ai lavori che invece spesso lo bacchettano anche quando non lo merita. Faccio un appello al Maradona, facciamogli un coro così sente la fiducia. Alex è un giocatore che va supportato e spero che le curve siano vicino a lui”.