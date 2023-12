Iezzo: “Meret è un portiere forte, presto tutti i tifosi se ne accorgeranno”

Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret è un portiere forte e pian pianino si convincerà anche tutto il popolo napoletano.

Gollini? Il non giocare con continuità gli pesa, è un professionista serio e stasera non avrà problemi a difendere la porta del Napoli.

8 cambi per stasera? La difficoltà potrebbe essere rappresentata dal fatto che ci saranno calciatori come Demme che non giocano da tempo. Sicuro giocherà Zanoli, ci sarà spazio anche per Raspadori e Simeone. Sono certo che stasera il Napoli farà una gran partita perchè si vogliono mettere in mostra”.