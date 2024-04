Iezzo: "Meret non ha colpe sui gol subiti, c'è un altro azzurro che ha dormito"

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando il pubblico non ti dà una mano e protesta ti senti colpevole e secondo me, ieri, dopo il primo tempo, i giocatori si saranno guardati in faccia e sono scesi in campo con un piglio diverso. La prima scossa è arrivata col goal di Osimhen, la seconda con quello di Politano.

E’ tornata l’autostima, abbiamo assistito ad un secondo tempo spettacolare, mi sembrava di rivedere il Napoli dell’anno scorso. I goal subiti da Meret? Non ha colpe sul primo gol, Djuric ha fatto un gran gesto tecnico e Juan Jesus ha dormito. Sul secondo goal la deviazione l’ha ingannato e l’ha tradito”.