Iezzo: “Mi sorprenderebbe vedere il 4-3-3 con Mazzarri. Il suo credo è il 3-5-2”

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando Mazzarri stette a Napoli fece un grandissimo lavoro. Il cambio di allenatore fa bene ad una squadra che deve ritrovare la voglia di fare grandi risultati. Mazzarri, in quegli anni lì, ebbe la fortuna di trovare tre o quattro di noi che conoscevano lo spogliatoio e che gli demmo una grande mano. Mi sorprenderebbe vedere un Mazzarri che adottasse il 4-3-3, il suo credo è il 3-5-2.

Questa squadra ha tanta qualità e potrebbe giocare in tutti i modi. Se Mazzarri troverà nei giocatori la voglia di cambiare qualcosa in quelle che sono le loro convinzioni, si potrà arrivare a dei buoni risultati. La costruzione dal basso non la farà, Mazzarri è uno che lancia lungo per poi sperare nella spizzata per gli inserimenti delle mezz’ali”.