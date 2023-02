Iezzo: "Oggi tutti gli allenatori direbbero la stessa cosa sul Napoli"

"Non ci si può sorprendere dopo la vittoria del Napoli in casa dell'Eintracht". Commenta così il 2-0 a Francoforte Gennaro Iezzo

"Non ci si può sorprendere dopo la vittoria del Napoli in casa dell'Eintracht". Commenta così il 2-0 a Francoforte Gennaro Iezzo, ex portiere degli azzurri, in esclusiva a TuttomercatoWeb.com: "La squadra di Spalletti gioca bene, al di là di quello che dimostra in Italia dove non ha rivali. Nei gironi ha fatto capire di essere competitiva anche in Champions League, ha battuto Liverpool e Ajax e ciò fa capire la forza di questo gruppo".