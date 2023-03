Iezzo: "Perdere non è mai salutare, ma nessun dramma. Già con l'Atalanta il solito Napoli"

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete'.

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete': “Per me perdere non è mai salutare, quindi non parlerei di ‘sconfitta salutare’ però non bisogna fare drammi. Sono convinto che già contro l’Atalanta, seppur sia un avversario tostissimo, rivedremo il solito Napoli”.