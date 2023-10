Iezzo: “Quale sarebbe questo gioco che Garcia ha imposto? In campo ci vanno i giocatori”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Garcia ha imposto il suo gioco? Ha cambiato si dice, ma ha cambiato cosa io mi chiedo. Quale sarebbe questo gioco che ha imposto? In campo ci vanno i giocatori. Si può stare pure più bassi a volte perché con la Fiorentina si prendevano tante infilate perché si usciva sempre malissimo. Bisognerebbe leggere meglio le situazioni”.