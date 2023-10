Iezzo scagiona Meret: “Non ha colpe sul primo gol di Giroud. Il problema del Napoli non è lui!”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Meret colpevole sul primo gol di Giroud? Un tiro da due metri a quella velocità… se la prende e la mette sulla traversa fa una prodezza, ma non ha colpe. Il problema del Napoli non è Meret!”.