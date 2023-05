Iezzo: "Scudetto frutto dell’operato degli anni passati. Kvara? Sta cercando troppo il gol"

"Per esempio la formazione di quest’anno è per 9/11 quella dell’anno scorso”.

L’ex azzurro Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete': “Ultimamente mi sembra che Kvaratskhelia stia cercando a tutti i costi di far gol e quando lo cerchi troppo… non arriva mai!. Credo che questo Scudetto sia frutto dell’operato degli anni passati. Per esempio la formazione di quest’anno è per 9/11 quella dell’anno scorso”