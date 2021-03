Iezzo su Benitez: "Da manager con i soldi della Champions potrebbe fare la differenza"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “A fine stagione Gattuso andrà via in ogni caso? Bisogna capire fino a che punto si sono incrinati i rapporti col presidente?

Un ritorno di Sarri? Sono un estimatore di Maurizio, sono un sarriano, lo andavo a vedere anche al Sorrento. La storia però dice che il presidente fa fatica a riprendere allenatori o giocatori che già sono stati al Napoli.

Benitez? Bisognerebbe capire il ruolo. Avere Benitez come manager potrebbe essere ingombrante per un tecnico, ma significherebbe anche avere un uomo d’esperienza in società. Dipende tutto se il Napoli riuscirà a qualificarsi in Champions, con dei soldi da spendere Benitez potrebbe fare la differenza. Ci sono troppe incertezze sul cammino del Napoli, come ho detto il futuro dipenderà da quello che riuscirà a fare la squadra da qui al termine della stagione”.