Iezzo su Meret: "Se quella parata l’avesse fatta un altro, sarebbe stato acclamato per tutta la settimana!"

"Caprile? I portieri devono giocare. Stava facendo un percorso di crescita e ora si è bloccato".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Gennaro Iezzo, allenatore del Benevento Primavera ed ex Napoli: “Ho ritrovato un Napoli di nuovo importante dopo la sconfitta contro il Verona. Gli inserimenti arrivati dal mercato hanno aiutato, la squadra torna combattiva e competitiva. Lo scorso anno una gara come quella contro il Parma non l’avresti vinta.

La parata di Meret? Se la fa lui, è quasi normale e scontato per i tifosi… L’avesse fatta un altro portiere sarebbe stato acclamato per tutta la settimana! È difficile andare avanti senza essere amato dai propri tifosi, ma Alex ha grande carattere e continua a giocare ad alti livelli. E’ stato un protagonista dello Scudetto e mai nessuno lo ha menzionato. Purtroppo non capisco: gli dico di tener duro e di andare avanti. Porterà tanti punti anche a Conte.

Gol di Lukaku? Con un portiere di ruolo, il Napoli avrebbe fatto fatica a segnare e a ribaltare il risultato. Anche in quello di Anguissa, si è notata l’assenza di un vero numero 1 in porta. Lukaku però resta un signor giocatore, lega di più il gioco e apre lo spazio agli altri calciatori rispetto ad Osimhen. Se sta bene fisicamente, il Napoli ha un top player lì davanti. Conte è un allenatore pratico, che ha vinto campionati con molta efficacia e meno palleggio. E’ un tipo di calcio diverso alla quale dobbiamo abituarci.

Caprile? I portieri devono giocare. Stava facendo un percorso di crescita e ora si è bloccato. Sarebbe dovuto restare un altro anno in prestito ad Empoli, avrei compiuto una scelta diversa”.