Iezzo sul volantino minaccioso da Bergamo: “Una vergogna inaudita, intervenga la Digos!”

Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di La Città del Pallone, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: “A Kvaratskhelia avrei dato 6 in pagella. Mi fanno arrabbiare certi calciatori perchè sul gol il georgiano avrebbe dovuto mettere il piede su Dia senza lasciarlo andare in porta. Gli azzurri sentono la responsabilità di lasciar festeggiare i propri beniamini, avranno sicuramente un po’ di pressione addosso. La Curva dell’Udinese dice che i napoletani non possono festeggiare alla Dacia Arena? Da calciatore lo avvertivo, ma solo in campo. Ricordo un Foggia-Napoli di C1, sembrava Beirut.

Noi siamo dietro di cinquant’anni rispetto agli altri paesi. Io devo essere padrone di festeggiare chi voglio e dove voglio. Deve intervenire la Digos, devono intervenire le istituzioni. Il volantino dei bergamaschi è di una vergogna inaudita”.