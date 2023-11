Iezzo: "Vedo una squadra poco umile. Anguissa quasi cammina e Kvara egoista..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli

"Il Napoli non vive una situazione facile, ma non è tutta colpa di Garcia. I calciatori non stanno rendendo come lo scorso anno, al di là del discorso Spalletti. Vedo una squadra meno umile rispetto a quella dello Scudetto, che ha dei problemi anche dal punto di vista fisico. Anguissa sta poco bene, quasi cammina in campo. Kvara cerca più la soluzione personale che servire il compagno. E aggiungi tanti altri casi simili e qualche errore di Garcia, il quadro è completo.

Osimhen? Quello dell'ultimo periodo col mugugno non poteva risolvere i problemi dell'ultimo Napoli. Quello sereno e spensierato dello scorso anno, forse, avrebbe potuto farci qualcosa. Al di là di Osimhen o meno, serve ritrovare la miglior condizione possibile e ritrovare la giusta ambizione nei calciatori. Altrimenti si rischia di fare una brutta fine quest'anno. Serve tornare un gruppo unito e in questo deve essere bravo anche Garcia a trovare una soluzione. C'è ancora tempo per tornare in corsa per lo Scudetto, ma serve recuperare il prima possibile".