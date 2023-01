Il 10 di Pelè non verrà ritirato e Spalletti si complimenta: "Non si onora mettendolo nell'armadio..."

Luciano Spalletti nel ricordare una leggenda come Pelé si è complimentato anche con la sua richiesta di non ritirare il suo numero 10.

Nella conferenza stampa odierna , il tecnico del Napoli Luciano Spalletti nel ricordare una leggenda come Pelé si è complimentato anche con la sua richiesta di non ritirare il suo numero 10.

Sulla scomparsa di Pelé

"E' stato un altro dispiacere che abbiamo subito in questo periodo, Messi, Maradona, Pelé, anche se in diverse fasi sono e sono stati calciatori che hanno lasciato un marchio indelebile per le loro qualità tecniche e professionali. Su Pelé volevo fare i complimenti a chi non ha tolto la maglia, su richiesta del giocatore, ma lui era già moderno come persona. Se una maglia si toglie, lo dico a chi resta indietro, poi non si vede più. Il 10 andrebbe fatto vedere più possibile che è di Pelé, alcune cose non le capisco ma complimenti a chi non ha levato il numero di maglia".

Lo dice anche per rivedere la 10 del Napoli?

"Quello di avere il numero dei grandi giocatori è una cosa che ritengo corretta, non è mettendola nell'armadio che si onora... vedendola tutti i giorni ritorna in mente ancora di più ed è una responsabilità ancora maggiore per chi la indossa e chi ci gioca insieme per essere a quel livello lì".