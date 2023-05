Il baby-talento Ambrosino: “Pronto per la Serie A, sogno di vincere lo Scudetto col Napoli!”

"Vincere lo scudetto a Napoli da napoletano è una cosa fantastica e spero di riuscirci anche io".

Il talento Giuseppe Ambrosino, di proprietà del Napoli ma in prestito al Cittadella e protagonista al Mondiale Under 20 con l’Italia con la quale ha trovato anche un gol, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino: "Il mio sogno è quello di migliorare sempre di più e un giorno arrivare a vestire la maglia della Nazionale maggiore. In Italia ci sono giovani forti e sono anche tanti. Bisogna solo dare loro fiducia, perché siamo pronti e possiamo giocare già ad alti livelli. Qui ci stiamo divertendo, proprio come ci chiede Nunziata e per il prosieguo del torneo siamo molto fiduciosi”.

Sul suo percorso di crescita sulla scia del compagno Casadei: "È stata molto utile per Casadei trasferirsi al Chelsea, e penso che sia un passaggio importante che un po' tutti devono fare perché ti aiuta molto. Essere nello spogliatoio con chi ha fatto esperienze importanti è utilissimo. Ma ora mi sento pronto per la serie A".

Sul suo modello: "Osimhen? È un calciatore fortissimo e lo ammiro molto durante gli allenamenti. Mi piace la sua voglia di fare tutto e arrivare sulla palla come un animale".

Su Gaetano e sul suo futuro: "L'ho conosciuto in ritiro: è un ottimo giocatore mi fa molto piacere che abbia potuto festeggiare un gol sotto la sua curva. Vincere lo scudetto a Napoli da napoletano è una cosa fantastica e spero di riuscirci anche io".