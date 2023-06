Il baby-talento Ambrosino: “Ringrazio ADL per avermi mandato in Nazionale. Sul futuro…”

C’è un’Italia che ha regalato sorrisi ed emozioni. È l’Under 20 di Nunziata che tra i suoi protagonisti ha visto Giuseppe Ambrosino.

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è un’Italia che ha regalato sorrisi ed emozioni. È l’Under 20 di Nunziata che tra i suoi protagonisti ha visto Giuseppe Ambrosino. Classe 2003, di proprietà del Napoli che ne segue le gesta e punta su di lui per il futuro. “Devo ringraziare il Presidente De Laurentiis per avere fatto in modo di farmi andare in Nazionale”, dice Ambrosino a Tuttomercatoweb.

L’Under 20 ha regalato un barlume di speranza per il futuro del nostro calcio.

“Sappiamo che abbiamo fatto il massimo. Il campo non ci ha aiutati, l’ambiente era molto favorevole a loro. È andata così… ma arrivare a giocarsi una finale è bellissimo”.

Le prestazioni e i risultati della sua squadra fanno sperare per il domani. I giovani di talento siete in tanti.

“Credo e spero che si sia notato che noi ci siamo”.

Il suo modello?

“Ho ammirato tanto Ibra, che purtroppo non gioca più. Era il mio idolo”.

Che Serie B ha visto quest’anno?

“Un campionato totalmente diverso dalla Primavera, difficile ma bello. Certamente l’anno prossimo avrò più esperienza sulle spalle”.

Avete tenuto incollati alla tv tanti tifosi.

“Abbiamo ricevuto tanti complimenti per quello che abbiamo fatto. È stato un grande orgoglio, volevamo regalare, nel nostro piccolo, un sogno a questo paese. Peccato. Ma siamo orgogliosi del cammino fatto”.

Cosa le rimane di quest’anno?

“L’esperienza sicuramente. E del Mondiale beh, è una cosa che non capita tutti i giorni. Spero di farne altri anche in categorie superiori”

Adesso è tempo di pensare al calciomercato…

“Ho appena finito il Mondiale. Insieme ai miei agenti, vedremo quale sarà la scelta migliore per me”.