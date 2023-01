Il bianconero Zuliani furioso: "Come si fa a perdere così? Non sanno cosa fare!"

E' l'interrogativo di Claudio Zuliani, giornalista tifoso bianconero per il portale Bianconeranews.it:

TuttoNapoli.net

Non scherziamo ragazzi. Come si fa a perdere in questa maniera orribile? E' l'interrogativo di Claudio Zuliani, giornalista tifoso bianconero per il portale Bianconeranews.it: "Il problema non è la sconfitta contro la prima in classifica in casa sua. Il problema è come si è stati sconfitti. Reduci da otto vittorie di fila senza subire gol grazie al nuovo atteggiamento della squadra, ne abbiamo presi cinque in una partita sola grazie alla mancanza di carattere dei nostri giocatori.