Il bordocampista Dazn di Napoli-Verona: "C'è un'immagine che mi ha colpito"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Federico Sala, bordocampista DAZN in Napoli-Hellas Verona: “Kvaradisiaco è il termine giusto per descrivere il gol di Kvara. Ha messo dentro quello più difficile che ha avuto sul piede. Il suo è un gol da trequartista navigato, un ruolo che ha giocato e ha cambiato la partita. Mazzarri lo ha schierato tra le linee nel finale e questo può essere una chiave per il resto della stagione. In questa nuova posizione da trequartista può diventare letale, dando meno riferimenti alla difesa avversaria rispetto a quando parte dalla fascia. Tecnicamente ha tutto per fare questo passo in avanti, è molto intelligente.

Lindstrom? Ha dato le risposte più importanti, dando ragione anche alle parole di De Laurentiis. Nei primi minuti non aveva ben capito come collocarsi, poi Mazzarri lo ha invertito con Kvara. A bordocampo gli aveva chiesto di fare quasi la mezzala, poi gli ha cambiato la posizione urlandogli a gara in corso. Ed è stata la scelta vincente, visto l’impatto che ha avuto. Poi il primo anno in Serie A si sa, non è facile per nessuno, basti pensare alle parabole di Lozano e Lobotka proprio col Napoli. Ora che Zielinski saluterà, Lindstrom può tornare davvero utile. Perle da bordocampo? Sono rimasto impressionato da come Mazzarri sia rimasto stregato dal vantaggio del Verona. Me lo sono trovato di fianco con uno sguardo rassegnato e poi invece è stato bravo a reagire e a cambiare la sua squadra per la rimonta. Sembrava quasi che neanche più Mazzarri credesse al ribaltone (ride ndr)”.